Підвищення тарифів на воду в Одеській області викликане зростанням витрат на електроенергію, оплату праці, матеріали й сторонні послуги.

Українці зіткнуться з підвищенням тарифів на воду в Одеській області, повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал» планує зміни вартості послуг централізованого водопостачання та водовідведення.

Діюче рішення міської ради (№554) встановлює ціну кубометра води 45,60 грн та відведення стоків 43,40 грн із ПДВ. Водночас чинні тарифи покривають лише 89% витрат на подачу та 84% на відведення, що підкреслює необхідність коригування.

Проект нових розцінок передбачає для населення без статусу підприємця 46,60 грн за кубометр води та 50,53 грн за кубометр водовідведення із ПДВ. Підвищення тарифів на воду в Одеській області викликане зростанням витрат на електроенергію, оплату праці, матеріали й сторонні послуги. Такі зміни гарантують стабільну роботу системи та ефективне функціонування підприємства.

Жителі та бізнес можуть подати пропозиції або зауваження протягом тижня після оприлюднення. Для цього передбачена адреса: 67701, м. Білгород-Дністровський, провулок Водопровідний, 1 або електронна пошта: vodokanal-b-d@ukr.net.

Нові тарифи дозволять підтримувати безперебійне водопостачання та водовідведення, забезпечуючи надійність комунальної мережі та планування витрат для всіх споживачів.

До слова, схожа ситуація також склалася в Ізмаїлі. Там кубометр води тепер має вартість від 34,3 до 35,1 гривні в залежності від системи подачі. Вартість водовідведення зросла до 42,3 гривень для централізованих систем та до 42,9 для внутрішньобудинкових.

