Повышение тарифов на воду в Одесской области вызвано ростом затрат на электроэнергию, оплату труда, материалы и посторонние услуги.

Украинцы столкнутся с повышением тарифов на воду в Одесской области, сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие «Белгород-Днестровскводоканал» планирует изменить стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения.

Действующее решение городского совета (№554) устанавливает цену кубометра воды 45,60 грн и отвод стоков 43,40 грн с НДС. В то же время, действующие тарифы покрывают лишь 89% расходов на подачу и 84% на отвод, что подчеркивает необходимость корректировки.

Проект новых расценок предусматривает для населения без статуса предпринимателя 46,60 грн. за кубометр воды и 50,53 грн. за кубометр водоотвода по НДС. Повышение тарифов на воду в Одесской области вызвано ростом затрат на электроэнергию, оплату труда, материалы и посторонние услуги. Такие изменения гарантируют стабильную работу системы и эффективное функционирование предприятия.

Жители и бизнес могут подать предложения или замечания в течение недели после обнародования. Для этого предусмотрен адрес: 67701, г. Белгород-Днестровский, Водопроводный переулок, 1 или электронная почта: vodokanal-bd@ukr.net.

Новые тарифы позволят поддерживать бесперебойное водоснабжение и водоотвод, обеспечивая надежность коммунальной сети и планирование расходов для всех потребителей.

К слову, схожая ситуация также сложилась в Измаиле. Там кубометр воды теперь стоит от 34,3 до 35,1 гривны в зависимости от системы подачи. Стоимость водоотвода выросла до 42,3 грн. для централизованных систем и до 42,9 грн. для внутридомовых.

