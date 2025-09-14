Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 сентября в Одессе демонстрирует неравномерность температуры.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

15 числа колонка термометра покажет +21 °C, ветер северо-восточный с порывами до 7 м/с, небольшой дождь - 0,2 мм. На следующий день дневная температура составит +15 °C, дождей не ожидается, а потоки воздуха будут двигаться с юго-западного направления порывами 7 м/с.

17 сентября ожидается +21 °C, будет дуть северо-западно со скоростью до 11 м/с, а жидкие осадки составят 17,3 мм. 18-го воздух прогреется до +16 °C, северо-западные порывы до 0,6 мм. 19 числа колонка термометра покажет +21 °C, а дни будут сухими, порывы до 5 м/с.

20-го температура поднимется до +22 °C, порывы до 7 м/с, осадков до 0,3 мм. 21 числа воздух прогреется до +14 °C, ветер северный с порывами до 7 м/с, осадки отсутствуют.

В течение недели направления потоков воздуха будут колебаться от северного до юго-западного, порывы будут оставаться умеренными. Сочетание тёплых и прохладных дней с периодическими дождями позволяет жителям планировать ежедневные дела, учитывая изменяющиеся погодные условия.

Итак, прогноз погоды на неделю с 15 по 21 сентября в Одессе демонстрирует неравномерность температур, сочетание сухих и влажных периодов и умеренную силу порывов, что позволяет планировать активный отдых и ежедневные передвижения на свежем воздухе.

К слову, в Одесской области также сообщали о повышении тарифов на воду, вызванном ростом затрат на электроэнергию, оплату труда, материалы и посторонние услуги.

