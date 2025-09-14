Із початку вересня частина домогосподарств, які отримують cубсидії для пенсіонерів у Київській області на оплату житлово-комунальних послуг, почала фіксувати зменшення сум виплат, пише Politeka.net.

Як пояснили у Пенсійному фонді, це пов’язано з черговим перерахунком, проведеним установою.

Перерахунок здійснювався шляхом порівняння доходів громадян за перший і другий квартали 2025 року з показниками третього та четвертого кварталів 2024 року. У тих випадках, коли дохід сім’ї зріс на 50% і більше, розмір субсидії переглядали у бік зменшення.

Є й ситуації, коли cубсидії для пенсіонерів у Київській області повністю скасовують. Це відбувається у випадку смерті заявника, коли з’ясовується, що реальні доходи сім’ї перевищують задекларовані, або ж якщо одержувач змінив місце проживання. Також виплати можуть припинити, якщо хтось із членів родини здійснив велику покупку на суму понад 100 тисяч гривень чи накопичив борг за комунальні послуги, що перевищує 680 гривень.

Окремо Міністерство соціальної політики звернуло увагу на те, що останнім часом побільшало звернень від громадян, які отримали підтвердження про призначення cубсидії для пенсіонерів у Київській області, але не знайшли її ані в платіжках, ані на банківських рахунках.

Фахівці пояснили, що основними причинами таких ситуацій є:

Безготівковий формат нарахувань. У більшості випадків кошти надходять безпосередньо постачальникам комунальних послуг, і відображатися вони мають у платіжках. Проте компанії не завжди встигають оновити інформацію вчасно.

Неактуальні банківські реквізити. Якщо людина змінила банк або закрила рахунок, але не повідомила про це, гроші можуть зависнути в системі або повернутися назад.

Технічні збої. Певні затримки відбуваються під час оновлень у єдиній базі субсидій, особливо після масових перерахунків перед початком опалювального сезону.

Проблеми з ідентифікацією. Якщо отримувач не може підтвердити особу, наприклад, через перебування за кордоном або на окупованій території, допомога призначається, але фактично не активується.

У більшості випадків ці труднощі є тимчасовими і вирішуються після уточнення даних або завершення технічних процедур.

