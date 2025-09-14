Есть ситуации, когда cубсидии для пенсионеров в Киевской области полностью отменяют.

С начала сентября часть домохозяйств, получающих c убсидии для пенсионеров в Киевской области на оплату жилищно-коммунальных услуг, начала фиксировать уменьшение сумм выплат, пишет Politeka.net.

Как объяснили в Пенсионном фонде, это связано с очередным перерасчетом, проведенным учреждением.

Перерасчет производился путем сравнения доходов граждан за первый и второй кварталы 2025 года с показателями третьего и четвертого кварталов 2024 года. В тех случаях, когда доход семьи вырос на 50% и более, размер субсидии пересматривался в направлении уменьшения.

Есть и ситуации, когда субсидии для пенсионеров в Киевской области полностью отменяют. Это происходит в случае смерти заявителя, когда выясняется, что реальные доходы семьи превышают задекларированные или если получатель изменил место жительства. Также выплаты могут прекратить, если кто-то из членов семьи совершил крупную покупку на сумму более 100 тысяч гривен или накопил долг за коммунальные услуги, что превышает 680 гривен.

Отдельно Министерство социальной политики обратило внимание на то, что в последнее время стало больше обращений от граждан, которые получили подтверждение о назначении cубсидии для пенсионеров в Киевской области, но не нашли ее ни в платежках, ни на банковских счетах.

Специалисты объяснили, что основными причинами таких ситуаций являются:

Безналичный формат начислений. В большинстве случаев средства поступают непосредственно поставщикам коммунальных услуг, и отражаться они должны в платежках. Однако компании не всегда успевают обновить информацию вовремя.

Неактуальные банковские реквизиты. Если человек сменил банк или закрыл счет, но не сообщил об этом, деньги могут зависнуть в системе или вернуться назад.

Технические сбои. Определенные задержки происходят при обновлении в единой базе субсидий, особенно после массовых перерасчетов перед началом отопительного сезона.

Трудности с идентификацией. Если получатель не может подтвердить лицо, например из-за пребывания за границей или на оккупированной территории, помощь назначается, но фактически не активируется.

В большинстве случаев эти трудности временны и решаются после уточнения данных или завершения технических процедур.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: базовый товар оказался под угрозой.

Также Politeka писала, Пенсия в Киевской области: ПФУ обвинил женщину в беспричинном получении 125 тысяч гривен, суд вынес решение.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда можно обратиться.