Обмеження руху в Ужгороді почало діяти з 12 вересня й триватиме до завершення ремонтних робіт на вулиці Карпатської України, передає Politeka.

Про це повідомила Ужгородська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

Праву смугу у напрямку заїзду в місто перекриють, рух організують лівою смугою в обох напрямках. Роботи охоплюють ділянку від вулиці Олександра Блеста до Максима Польового та розпочнуться о 20:00.

Міська рада закликає водіїв уважно слідкувати за дорожніми знаками, дотримуватися тимчасових обмежувачів та бути обережними на цій ділянці. Такі заходи дозволяють безпечно проводити ремонт і зменшити ризики для учасників руху.

Обмеження руху в Ужгороді передбачають організацію дорожнього простору так, щоб ремонтні роботи не створювали хаосу на трасі. Ліва смуга забезпечує можливість проїзду в обох напрямках, водночас працівники контролюють безпеку на об’єкті.

Для ефективної роботи дорожніх служб важливо, щоб усі учасники руху дотримувалися правил і слідували вказівкам тимчасових дорожніх знаків. Заходи спрямовані на поліпшення стану дороги та комфорт пересування для автомобілістів і пішоходів.

Ремонтні роботи, які розпочинаються на вечірньому етапі, мають забезпечити належну організацію gthtcedfyyz та завершитися у найкоротші терміни без додаткових ускладнень для міського транспорту. Водії повинні враховувати ці зміни під час планування поїздок через цю ділянку.

До слова, також повідомлялося про новий графік поїздів із Закарпаття. Він відкрив пряме сполучення з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта.

