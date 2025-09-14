Ограничения движения в Ужгороде предусматривают организацию дорожного пространства, чтобы ремонтные работы не создавали хаоса на трассе.

Ограничение движения в Ужгороде начало действовать с 12 сентября и продлится до завершения ремонтных работ на улице Карпатской Украины, передает Politeka.

Об этом сообщил Ужгородский городской совет на своей странице в Facebook.

Правую полосу в направлении заезда в город перекроют, движение организуют левой полосой в обоих направлениях. Работы охватывают участок от улицы Александра Блеста до Максима Полевого и начнутся в 20:00.

Городской совет призывает водителей внимательно следить за дорожными знаками, соблюдать временные ограничители и быть осторожными на этом участке. Такие мероприятия позволяют безопасно проводить ремонт и снизить риски для участников движения.

Ограничения движения в Ужгороде предусматривают организацию дорожного пространства, чтобы ремонтные работы не создавали хаоса на трассе. Левая полоса обеспечивает возможность проезда по обоим направлениям, в то же время работники контролируют безопасность на объекте.

Для эффективной работы дорожных служб важно, чтобы все участники движения соблюдали правила и следовали указаниям временных дорожных знаков. Мероприятия направлены на улучшение состояния дороги и комфорт передвижения для автомобилистов и пешеходов.

Ремонтные работы, начинающиеся на вечернем этапе, должны обеспечить надлежащую организацию gthtcedfyyz и завершиться в кратчайшие сроки без дополнительных осложнений для городского транспорта. Водители должны учитывать эти изменения при планировании поездок через этот участок.

К слову, также сообщалось о новом графике поездов из Закарпатья. Он открыл прямое сообщение из Ужгорода в Братиславу, Вену и Будапешт.

