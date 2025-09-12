Обмеження руху в Черкасах створюють тимчасові незручності для місцевих жителів.

Обмеження руху в Черкасах вводиться через масштабні ремонтні роботи на окремих ділянках міста, повідомляє Politeka.

Вулиця Новопречистенська стане частково недоступною для транспорту між провулком Клименківським та вулицею Надпільною.

Міський голова Анатолій Бондаренко повідомив, що відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Причиною тимчасового перекриття є заміна теплової мережі, роботи триватимуть до 31 жовтня. Водіїв закликають заздалегідь враховувати ці зміни, обирати альтернативні маршрути та планувати поїздки містом, аби уникнути заторів.

Місцева влада просить жителів із розумінням ставитися до тимчасових труднощів, підкреслюючи, що ремонт спрямований на покращення інфраструктури та стабільне теплопостачання у майбутньому. Також у мерії радять слідкувати за оновленнями та повідомленнями щодо стану виконання робіт, оскільки графік може змінюватися, впливаючи на рух транспорту в прилеглих районах.

Крім цього, запроваджено новий маршрут приміського поїзда №6091 сполученням Черкаси – ім. Т. Г. Шевченка замість колишнього Гребінка – ім. Т. Г. Шевченка. Курсування відбуватиметься по вівторках, середах, четвергах і п’ятницях. Одночасно скасовано рух приміських поїздів №6594/6593 за маршрутом ім. Т. Г. Шевченка – Черкаси – ім. Т. Г. Шевченка.

Таким чином, обмеження руху в Черкасах на Новопречистенській вулиці та зміни в приміському сполученні створюють тимчасові незручності для місцевих жителів, але забезпечують покращення транспортної та енергетичної інфраструктури.

