Ограничение движения в Черкассах вводится из-за масштабных ремонтных работ на отдельных участках города, сообщает Politeka.

Улица Новопречистенская частично недоступна для транспорта между переулком Клименковским и улицей Надпольной.

Мэр Анатолий Бондаренко сообщил, что соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета. Причиной временного перекрытия является замена тепловой сети, работы продлятся до 31 октября. Водителей призывают заранее учитывать эти изменения, выбирать альтернативные маршруты и планировать поездки по городу во избежание пробок.

Местные власти просят жителей с пониманием относиться к временным трудностям, подчеркивая, что ремонт направлен на улучшение инфраструктуры и стабильное теплоснабжение в будущем. Также в мэрии советуют следить за обновлениями и сообщениями о состоянии выполнения работ, поскольку график может изменяться, влияя на движение транспорта в близлежащих районах.

Кроме этого, введен новый маршрут пригородного поезда №6091 сообщением Черкассы – им. Шевченко вместо бывшего Гребенка – им. Шевченко. Курсирование будет проходить по вторникам, средам, четвергам и пятницам. Одновременно отменено движение пригородных поездов №6594/6593 по маршруту им. Т. Г. Шевченко – Черкассы – им. Шевченко.

Таким образом, ограничение движения в Черкассах на Новопречистенской улице и изменения в пригородном сообщении создают временные неудобства местных жителей, но обеспечивают улучшение транспортной и энергетической инфраструктуры.

Источник: Нова Доба.

