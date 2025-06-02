Отключение газа в Ровенской области является частью общеукраинской кампании по техническому обслуживанию.

Отключения газа в Ровенской области коснутся преимущественно города Ровно, где 5 июня с 08:00 начнутся аварийно-восстановительные работы в газовых колодцах, сообщает Politeka.

Поэтому временно будет прекращена подача газа к двум объектам коммунально-бытовой сферы. После завершения ремонтных работ газоснабжение обещают оперативно восстановить.

Потребителям напоминают о важных мерах безопасности: перед отключением необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами и не пользоваться услугой до полного завершения работ и возобновления подачи. Кроме того, для проведения пусковых работ необходимо обеспечить свободный доступ работникам в квартиры и дома. Восстановление газоснабжения будет производиться только при присутствии жильцов.

Отключение газа в Ровенской области является частью общеукраинской кампании по техническому обслуживанию, модернизации оборудования и профилактике на газовых сетях.

Эти меры направлены на повышение безопасности и надежности газоснабжения в будущем. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее позаботиться о своих бытовых нуждах.