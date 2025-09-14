Нова система оплати проїзду у Миколаєві впроваджена для мешканців міста, інформує Politeka.

Традиційні паперові талони замінено на електронний формат. Тепер замість купівлі звичайного квитка достатньо зчитати QR-код телефоном та провести платіж будь-якою банківською карткою. Весь процес займає лічені секунди, завдяки чому пересування стало простішим.

Однією з ключових переваг стало правило пересадки: протягом півтори години після активації повторна поїздка не потребує додаткової оплати. Це особливо актуально для тих, хто щодня користується кількома видами транспорту. Ціна електронного квитка складає 8 гривень, а друкований обійдеться у 10 гривень.

Крім звичайних разових квитків, доступні абонементи з різним терміном дії — від одного тижня до місяця. Окремо передбачені пакети для студентів та туристів. Завдяки такому підходу пасажири можуть обрати відповідний варіант залежно від потреб. Таким чином, нова система оплати проїзду у Миколаєві дозволяє заощаджувати кошти та робить пересування зручнішим.

Ще однією зручністю стала інтеграція з Apple Pay і Google Pay. Пасажиру достатньо відсканувати QR-код у салоні, після чого сума списується автоматично. Це допомагає уникати довгих черг, не витрачати час на купівлю проїзних у касах і полегшує організацію подорожей.

Уся детальна інформація щодо тарифів, абонементів і правил використання розміщена на сайті КП «Миколаївелектротранс», де також доступні контакти для консультацій. Таким чином, нова система оплати проїзду у Миколаєві робить міські поїздки сучасними, вигідними та відповідає європейським практикам.

Джерело: Суспільне

