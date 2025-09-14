Новая система оплаты проезда в Николаеве внедрена для жителей города, сообщает Politeka.

Традиционные бумажные талоны заменены на электронный формат. Теперь вместо покупки обычного билета достаточно считать QR-код по телефону и произвести платеж любой банковской картой. Весь процесс занимает считанные секунды, благодаря чему передвижение стало проще.

Одним из ключевых преимуществ стало правило пересадки: в течение полутора часов после активации повторная поездка не требует дополнительной оплаты. Это особенно актуально для тех, кто каждый день пользуется несколькими видами транспорта. Стоимость электронного билета составляет 8 гривен, а печатный обойдется в 10 гривен.

Помимо обычных разовых билетов, доступны абонементы с разным сроком действия – от одной недели до месяца. Отдельно предусмотрены пакеты для студентов и туристов. Благодаря такому подходу пассажиры могут выбрать подходящий вариант в зависимости от потребностей. Таким образом, новая система оплаты проезда в Николаеве позволяет экономить средства и делает передвижение более удобным.

Еще одним удобством стала интеграция с Apple Pay и Google Pay. Пассажиру достаточно отсканировать QR-код в салоне, после чего сумма списывается автоматически. Это помогает избегать длинных очередей, не тратить время на покупку проездных в кассах и облегчает организацию поездок.

Вся подробная информация о тарифах, абонементах и ​​правилах использования размещена на сайте КП «Николаевэлектротранс», где также доступны контакты для консультаций. Таким образом, новая система оплаты проезда в Николаеве делает городские поездки современными, выгодными и отвечает европейским практикам.

Источник: Суспільне

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право