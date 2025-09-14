Головними причинами підвищення тарифів на опалення в Полтавській області є зростання цін на природний газ, електроенергію, воду та водовідведення.

У Полтавській області планується підвищення тарифів на опалення, що оголосило підприємство Лубнитеплоенерго, повідомляє Politeka.

На офіційному ресурсі компанії зазначено, що зміни набудуть чинності з 1 жовтня 2025 року.

Зміни торкнуться вартості теплової енергії для всіх категорій споживачів, включно з процесом виробництва, транспортування та постачання. Відповідно до закону «Про теплопостачання», тарифи повинні покривати фактичні витрати підприємства, а регулювання здійснюється місцевими органами влади. На теперішній час рівень покриття витрат становить 76,1%.

Розрахунок нових тарифів виконаний відповідно до постанови Кабміну № 869 від 01.06.2011 р., яка регламентує порядок формування цін на послуги з теплопостачання та гарячої води. Планові витрати на виробництво та транспортування розділені для населення, бюджетних організацій і комерційних споживачів.

Головними причинами підвищення тарифів на опалення в Полтавській області є зростання цін на природний газ, електроенергію, воду та водовідведення, а також збільшення вартості матеріалів. Ціна газу для населення визначена на рівні 6183,33 грн/тис. м³ без ПДВ, для бюджетних та інших споживачів — 13658,33 грн/тис. м³. Вартість електроенергії для технологічних потреб зросла на 192% для домогосподарств і на 24% для інших користувачів.

Собівартість водопостачання та водовідведення у Лубнах становить 19,98 грн/м³ та 28,07 грн/м³, у Пирятині — 22,46 та 29,30 грн/м³ відповідно. Двоставковий тариф включає умовно-змінну частину для покриття газу та електрики та умовно-постійну для виробництва й доставки тепла.

Змінна частина ціни для населення складе 1613,51 грн/Гкал, місячна абонплата — 176915,52 грн/Гкал/год. Вартість гарячої води без урахування ЦТП — 187,19 грн/м³, із врахуванням утримання й ремонту — 212,65 грн/м³. Для бюджетних та інших споживачів встановлені окремі тарифи.

Усі деталі можна знайти на сайті Лубнитеплоенерго, де також зазначено роз’яснення щодо формування тарифів і умов обслуговування споживачів.

