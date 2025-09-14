Главными причинами повышения тарифов на отопление в Полтавской области рост цен на природный газ, электроэнергию, воду и водоотвод.

В Полтавской области планируется повышение тарифов на отопление, что объявило предприятие Лубнытеплоэнерго, сообщает Politeka.

На официальном ресурсе компании отмечено, что изменения вступят в силу с 1 октября 2025 года.

Изменения коснутся стоимости тепловой энергии для всех категорий потребителей, включая процесс производства, транспортировки и поставки. Согласно закону «О теплоснабжении» тарифы должны покрывать фактические расходы предприятия, а регулирование осуществляется местными органами власти. В настоящее время уровень покрытия расходов составляет 76,1%.

Расчет новых тарифов выполнен в соответствии с постановлением Кабмина № 869 от 01.06.2011 г., регламентирующим порядок формирования цен на услуги по теплоснабжению и горячей воде. Плановые расходы по производству и транспортировке разделены для населения, бюджетных организаций и коммерческих потребителей.

Главными причинами повышения тарифов на отопление в Полтавской области рост цен на природный газ, электроэнергию, воду и водоотвод, а также увеличение стоимости материалов. Цена газа для населения определена на уровне 6183,33 грн/тыс. м³ без НДС, для бюджетных и других потребителей – 13658,33 грн/тыс. м³. Стоимость электроэнергии для технологических нужд выросла на 192% для домохозяйств и на 24% для других пользователей.

Себестоимость водоснабжения и водоотвода в Лубнах составляет 19,98 грн/м³ и 28,07 грн/м³, в Пирятине – 22,46 и 29,30 грн/м³ соответственно. Двухставочный тариф включает условно-переменную часть для покрытия газа и электричества и условно-постоянную для производства и доставки тепла.

Сменная часть цены для населения составит 1613,51 грн/Гкал, месячная абонплата - 176915,52 грн/Гкал/час. Стоимость горячей воды без учета ЦТП – 187,19 грн/м³, с учетом содержания и ремонта – 212,65 грн/м³. Для бюджетных и других потребителей установлены отдельные тарифы.

Все детали можно найти на сайте Лубнытеплоэнерго, где также отмечено разъяснение относительно формирования тарифов и условий обслуживания потребителей.

