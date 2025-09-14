Дотримання графіка відключення світла на тиждень з 15 по 21 вересня в Полтавській області дозволяє уникнути непередбачуваних перебоїв та забезпечує безпечну експлуатацію електромереж.

Графік відключення світла на тиждень з 15 по 21 вересня в Полтавській області повідомляє про тимчасові перерви в електропостачанні на території Чорнухинської громади Лубенського району, повідомляє Politeka.

За інформацією Чорнухинської дільниці Лубенської ОФ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», роботи у мережах відбудуться з метою технічного обслуговування та капітального ремонту обладнання. Орієнтовні дати та години відключень визначені для окремих сіл громади, включно з Бербеницями, Жабками, Новим, Романихою, Мелехами, Городищем, Гільцями, Мехедівкою, Озерним, Яхниками та Хейлівщиною.

Зокрема, 15 вересня у період з 08:00 до 17:00 роботи проводитимуться на ПЛ-10 кВ Луценки ПС Старожабки 110/1, що може спричинити відсутність електроенергії на вулицях Вишнева, Героїв України, Молодіжна, Олександра Козаченка в Бербеницях, а також на вулицях Бакай, Вовки, Горова, Гуківка, Зацарина, ім. І.К. Лети, Миколаївка, Мисники, Молодіжна, Низова, Павленківка, Печаївка, Суходубівка, Центр, Цисівка, Чайки, Шкільна, Яр та Ярмаркова в Жабках.

У Новому буде обмежено споживання за адресами вул. Нове, а в Романисі – Травнева та Центральна.

Паралельно 15 вересня заплановані роботи на ПЛ-0,4 кВ КТП-41 л-1 с. Гільці з 08:00 до 16:30, що стосуються вулиць Білозубова, Сковороди, Шевченка, Шкільна та пров. Шкільний. У Мелехах ремонт передбачає ділянки Охріменка та Центральна, а в Городищі – вул. Миру і Промислова. Виконання робіт здійснюється відповідно до річної програми ремонтів та інвестиційних планів ОСР.

17 вересня ремонтні роботи продовжуються на аналогічних об’єктах, включно з КТП-200 та КТП-232 у Гільцях і Хейлівщині, а також на ПЛ-10 кВ Луценки ПС Старожабки 110/1 у Бербеницях та Жабках. Вулиці зазнають тимчасових перерв електропостачання згідно з таблицею, зокрема Вишнева, Героїв України, Молодіжна, Олександра Козаченка, Бакай, Вовки, Горова, Зацарина, ім. І.К. Лети, Миколаївка, Павленківка, Печаївка, Суходубівка, Центр, Цисівка, Чайки, Шкільна, Яр, Ярмаркова та інші.

Усі перерви мають чітко визначений час початку і завершення. Ключовий елемент – дотримання графіка відключення світла на тиждень з 15 по 21 вересня в Полтавській області дозволяє уникнути непередбачуваних перебоїв та забезпечує безпечну експлуатацію електромереж.

