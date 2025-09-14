Соблюдение графика отключения света в неделю с 15 по 21 сентября в Полтавской области позволяет избежать непредвиденных перебоев и обеспечивает безопасную эксплуатацию электросетей.

График отключения света на неделю с 15 по 21 сентября в Полтавской области сообщает о временных перерывах в электроснабжении на территории Чернухинского общества Лубенского района, сообщает Politeka.

По информации Чернухинского участка Лубенской ОФ АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», работы в сетях состоятся с целью технического обслуживания и капитального ремонта оборудования. Ориентировочные даты и часы отключений определены для отдельных сел общины, включая Бербеницы, Жабки, Новый, Романиха, Мелехи, Городище, Гельцы, Мехедовка, Озерное, Яхники и Хейловщина.

В частности, 15 сентября в период с 08:00 до 17:00 работы будут проводиться на ВЛ-10 кВ. Зацарина, им. И.К. Леты, Николаевка, Мысники, Молодежная, Низовая, Павленковка, Печаевка, Суходубовка, Центр, Цисовка, Чайки, Школьная, Яр и Ярмаркова в Жабках.

В Новом будет ограничено потребление по адресам ул. Новое, а в Романисе – Майская и Центральная.

Параллельно 15 сентября запланированы работы на ВЛ-0,4 кВ КТП-41 л-1 с. Гильцы с 08:00 до 16:30, касающиеся улиц Белозубова, Сковороды, Шевченко, Школьная и пер. Школьный. В Мелехах ремонт предусматривает участки Охрименко и Центральная, а в Городище – ул. Мира и Промышленная. Выполнение работ осуществляется согласно годовой программе ремонтов и инвестиционных планов ОСР.

17 сентября ремонтные работы продолжаются на аналогичных объектах, включая КТП-200 и КТП-232 в Гильцах и Хейловщине, а также на ВЛ-10 кВ Луценко ПС Старожабки 110/1 в Бербеницах и Жабках. Улицы испытывают временные перерывы электроснабжения согласно таблице, в частности Вишнева, Героев Украины, Молодежная, Александра Козаченко, Бакай, Волки, Горова, Зацарина, им. И.К. Леты, Николаевка, Павленковка, Печаевка, Суходубовка, Центр, Цисовка, Чайки, Школьная, Яр, Ярмаркова и другие.

Все перерывы имеют четко определенное время начала и завершения. Ключевой элемент – соблюдение графика отключения света в неделю с 15 по 21 сентября в Полтавской области позволяет избежать непредвиденных перебоев и обеспечивает безопасную эксплуатацию электросетей.

