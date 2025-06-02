Відключення газу в Дніпрі є необхідним кроком для безпеки та подальшого стабільного функціонування системи.

Відключення газу в Дніпрі триватиме протягом кількох днів – із 3 по 6 червня включно, повідомляє Politeka.

Тимчасові незручності пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт, які дозволять покращити стан газопостачальної інфраструктури міста.

Вже 3 червня без послуг залишаться мешканці ж/м Тополя-3, будинок 4, а також будинок №54 на вул. Набережна Перемоги. Наступного дня, 4 червня, газопостачання буде припинено за такими адресами: вул. Європейська, 7а; вул. Лісопаркова, 16; вул. Сергія Єфремова, 1; вул. Макарова, 1б.

5 числа під ліміт потраплять мешканці вул. Юрія Савченка, будинки 74, 76, 78, 80, 82, а також проспекту Богдана Хмельницького, 38. Заключним днем ремонтних робіт стане 6 числа — тимчасово без газу залишиться будинок №16 на вул. Василя Чапленка.

Газовики наголошують: відключення газу в Дніпрі є необхідним кроком для безпеки та подальшого стабільного функціонування системи.

Мешканців закликають заздалегідь подбати про приготування їжі та інші побутові потреби, а також із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Після завершення робіт газопостачання буде відновлено в повному обсязі.