Отключение газа в Днепре является необходимым шагом для безопасности и дальнейшего стабильного функционирования системы.

Отключение газа в Днепре продлится несколько дней – с 3 по 6 июня включительно, сообщает Politeka.

Временные неудобства связаны с проведением плановых ремонтных работ, позволяющих улучшить состояние газоснабжающей инфраструктуры города.

Уже 3 июня без услуг останутся жители ж/м Тополь-3, дом 4, а также дом №54 на ул. Набережная Победы. На следующий день, 4 июня, газоснабжение будет прекращено по следующим адресам: ул. Европейская, 7а; ул. Лесопарковая, 16; ул. Сергея Ефремова, 1; ул. Макарова, 1б.

5 числа под ограничение попадут жители ул. Юрия Савченко, дома 74, 76, 78, 80, 82, а также проспекта Богдана Хмельницкого, 38. Заключительным днем ​​ремонтных работ станет 6 числа – временно без газа останется дом №16 на ул. Василия Чапленко.

Газовики отмечают: отключение газа в Днепре является необходимым шагом для безопасности и дальнейшего стабильного функционирования системы.

Жителей призывают заранее позаботиться о приготовлении пищи и других бытовых нуждах, а также с пониманием отнестись к временным неудобствам. После завершения работ газоснабжение будет восстановлено в полном объеме.