На тлі глобальної нестачі сировини зростає занепокоєння щодо дефіциту продуктів у Дніпрі, зокрема яблучного концентрату, повідомляє Politeka.

Цей тренд уже помітний на світовому ринку, і, як прогнозують аграрії, це може суттєво вплинути на ціни фруктів у роздрібній торгівлі.

Як повідомляє Agrotimes, співвласник садового підприємства з Чернівецької області Владислав Макаренко вважає, що дефіцит яблучного концентрату може зіграти на руку українським виробникам.

Якщо дефіцит апельсинового концентрату затягнеться, а ціни на цукор залишатимуться високими, попит на яблучну сировину зросте. Це означає, що навіть пошкоджені врожаї зможуть бути вигідно реалізовані для переробки.

Макаренко зазначив, що вже у сезоні 2024–2025 рр. переробка яблук стала прибутковою. Через надвисокі ціни на сировину навіть товарні яблука спрямовувалися на виробництво соку. За його словами, деякі фермери у зоні Чернівців, де влітку пройшов сильний град, були змушені продати пошкоджені плоди — і це стало несподіваною вигодою.

Водночас українців раніше запевняли, що яблука цього року можуть подешевшати. Причина — компенсація торішнього неврожаю. У 2024 році плодоношення в садах було майже нульовим, тож є сподівання, що у 2025-му врожай буде вищим.

Але якщо погода не сприятиме, дефіцит продуктів у Дніпрі та інших регіонах може повторитись, і фермери знову віддадуть значну частину яблук у переробку.

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