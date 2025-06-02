На фоне глобальной нехватки сырья растет обеспокоенность дефицитом продуктов в Днепре, в частности яблочного концентрата, сообщает Politeka.

Этот тренд уже заметен на мировом рынке, и, как прогнозируют аграрии, это может оказать существенное влияние на цены фруктов в розничной торговле.

Как сообщает Agrotimes , совладелец садового предприятия из Черновицкой области Владислав Макаренко считает, что нехватка яблочного концентрата может сыграть на руку украинским производителям.

Если дефицит апельсинового концентрата затянется, а цены на сахар останутся высокими, спрос на яблочное сырье вырастет. Это означает, что даже поврежденные урожаи могут быть выгодно реализованы для переработки.

Макаренко отметил, что уже в сезоне 2024-2025 гг. переработка яблок стала прибыльной. Из-за сверхвысоких цен на сырье даже товарные яблоки направлялись на производство сока. По его словам, некоторые фермеры в зоне Черновцов, где летом прошел сильный град, вынуждены были продать поврежденные плоды — и это стало неожиданной выгодой.

В то же время украинцев ранее уверяли, что яблоки в этом году могут подешеветь. Причина — компенсация прошлогоднего неурожая.

Но если погода не будет способствовать, дефицит продуктов в Днепре и других регионах может повториться, и фермеры снова отдадут значительную часть переработки яблок.

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