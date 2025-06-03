Подорожчання продуктів у Полтавській області демонструє стабільне, хоч і не різке, зростання цін на щоденні товари.

Подорожчання продуктів у Полтавській області у травні 2025 року відзначилось зростанням вартості на базові товари, повідомляє Politeka.

Найбільше подорожчала манна крупа — на 0,80 грн, з 28,61 до 29,41 за упаковку 800 г. Ціни на сметану «Президент» 15% зросли на 0,50 і наразі становлять у середньому 54,49 гривні за 350 г. У магазинах Metro та Novus вартість — 53,98 гривні і 54,99 відповідно.

Кефір «Селянський» 2,5% подорожчав на 0,75 грн — до 61,49 за 950 мл. Найдешевше його можна придбати в «Ашан» за 53,90, найдорожче — у Novus, де ціна сягає 69,99. Вермішель коротка за місяць додала 0,50 — нині вона коштує 34,49 за кілограм.

Серед хлібобулочних виробів, хліб «Цар Хліб» (нарізка) зріс у вартості на 0,47 гривень — до 43,98 за 600 г. В «Мегамаркеті» він коштує 42,90, у Metro — 45,05.

Для порівняння, у місцевих магазинах мережі «Сільпо» розцінки такі: сметана «Селянська» 15% (300 г) — 56,99 грн, кефір MiMiMilk 2,5% (900 г) — 44,99, макарони КМФ «Вермішель довга» (500 г) — 31,99, органічна манка «Екород» (400 г) — 70,99. Хліб «Крафтяр Скандинавський» (100 г) коштує 7,71 зі знижкою.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області демонструє стабільне, хоч і не різке, зростання цін на щоденні товари, які купують місцеві.

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