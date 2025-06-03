Подорожание продуктов в Полтавской области демонстрирует стабильный, хоть и не резкий рост цен на ежедневные товары.

Подорожание продуктов в Полтавской области в мае 2025 года ознаменовалось ростом стоимости на базовые товары, сообщает Politeka.

Больше всего подорожала манная крупа - на 0,80 грн, с 28,61 до 29,41 за упаковку 800 г. Цены на сметану «Президент» 15% выросли на 0,50 и в настоящее время составляют в среднем 54,49 гривны за 350 г. В магазинах Metro и Novus стоимость – 53,98 гривны и 54,99 соответственно.

Кефир «Крестьянский» 2,5% подорожал на 0,75 грн - до 61,49 за 950 мл. Дешевле всего его можно приобрести у «Ашан» за 53,90, дороже всего — в Novus, где цена достигает 69,99. Вермишель короткая за месяц прибавила 0,50 – сейчас она стоит 34,49 за килограмм.

Среди хлебобулочных изделий хлеб «Царь Хлеб» (нарезка) вырос в стоимости на 0,47 гривен — до 43,98 за 600 г. В «Мегамаркете» он стоит 42,90, у Metro – 45,05.

Для сравнения, в местных магазинах сети «Сільпо» расценки следующие: сметана «Крестьянская» 15% (300 г) – 56,99 грн, кефир MiMiMilk 2,5% (900 г) – 44,99, макароны КМФ «Вермишель длинная» (500 г) (400 г) - 70,99. Хлеб «Крафтяр Скандинавский» (100 г) стоит 7,71 со скидкой.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области демонстрирует стабильный, хоть и не резкий рост цен на ежедневные товары, которые покупают местные.

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