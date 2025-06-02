Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області працює без вихідних.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається благодійними організаціями, що діяють в обласному центрі, повідомляє Politeka.net.

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Гумдопомога працює в межах п'яти міст. Зокрема діють центри видачі індивідуальних продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб. У обласному центрі працюють кілька пунктів сприяння, де родини можуть отримати найнеобхідніше безкоштовно.

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені І.П. Котляревського (вул. Небесної Сотні, 17; тел. +380 50 305 1949) щоденно з 9:00 до 18:00 надає гумдопомогу: одяг, взуття, дитяче харчування та засоби гігієни.

Громадська ініціатива «Тепла кофта» (вул. Соборності, 43; тел. +380 98 411 7038) приймає відвідувачів щодня з 10:00 до 17:00. Тут можна отримати одяг, взуття та постільну білизну.

Біля Свято-Успенського кафедрального собору (Соборний майдан, 1) облаштована велика палатка, де щодня з 9:00 до 17:00 роздають одяг, взуття та навіть дитячі візочки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області працює без вихідних і покликані підтримати тих, хто нині потребує допомоги найбільше.

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