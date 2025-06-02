Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области работает без выходных.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области оказывается благотворительными организациями, действующими в областном центре, сообщает Politeka.net.

Мы соберем важную информацию о хабах, где можно получить поддержку.

Гумпомощь работает около пяти городов. В частности, действуют центры выдачи индивидуальных продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц. В областном центре работают несколько пунктов содействия, где семьи могут получить самое необходимое бесплатно.

Полтавская областная универсальная научная библиотека им. И.П. Котляревского (ул. Небесной Сотни, 17; тел. +380 50 305 1949) ежедневно с 9:00 до 18:00 оказывает гумпомощь: одежда, обувь, детское питание и средства гигиены.

Общественная инициатива «Теплая кофта» (ул. Соборности, 43; тел. +380 98 411 7038) принимает посетителей ежедневно с 10:00 до 17:00. Здесь можно получить одежду, обувь и постельное белье.

Возле Свято-Успенского кафедрального собора (Соборная площадь, 1) обустроена большая палатка, где ежедневно с 9:00 до 17:00 раздают одежду, обувь и даже детские коляски.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области работает без выходных и призваны поддержать тех, кто сейчас нуждается в содействии больше всего.

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