Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається лише українцям, що мають статус ВПО.

Кабмін ухвалив рішення продовжити грошову допомогу для пенсіонерів у Полтавській області, а саме для тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили в Національній соціальній сервісній службі України.

Фіндопомога надається лише українцям, що мають статус ВПО. Переселенці, які вже отримували допомогу, продовжать отримувати її автоматично — повторно подавати документи не потрібно.

Розміри грошової допомоги для пенсіонерів у Полтавській області залишаються без змін:

2 000 гривень щомісяця — для дорослих;

3 000 гривень — для дітей і людей з інвалідністю.

Як подати заявку на допомогу

Якщо ви є переселенцем, але ще не оформлювали державну допомогу, у червні ви можете зробити це через застосунок "Дія":

Оновіть застосунок до найновішої версії.

Перейдіть у розділ "Сервіси" → "Послуги для ВПО" → "Допомога для ВПО".

Вкажіть свою адресу фактичного проживання та підтвердьте геолокацію.

Додайте інформацію про дітей (за наявності).

Оберіть картку "єПідтримка" або відкрийте її в одному з банків, що беруть участь у програмі.

Вкажіть тип допомоги та залиште свої контактні дані.

Якщо ваша родина не підпадає під критерії для автоматичних виплат через рівень доходів, наявність депозитів або іншого житла, радимо звернутися до місцевого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до управління соціального захисту за місцем фактичного проживання.

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