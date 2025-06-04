Кабмин принял решение продлить денежную помощь для пенсионеров в Полтавской области, а именно для тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в Национальной социальной сервисной службе Украины.

Финпомощь предоставляется только украинцам, имеющим статус ВПЛ. Переселенцы, уже получавшие деньги, продолжат получать ее автоматически — повторно подавать документы не нужно.

Размеры денежной помощи для пенсионеров в Полтавской области остаются без изменений:

  • 2 000 гривен ежемесячно – для взрослых;

  • 3 000 гривен – для детей и людей с инвалидностью.

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Как подать заявку

Если вы являетесь переселенцем, но еще не оформляли государственную выплату, в июне вы можете сделать это через приложение "Дія":

  • Обновите приложение к новейшей версии.
  • Перейдите в раздел "Сервисы" → "Услуги для ВПЛ" → "Помощь для ВПЛ".
  • Укажите свой адрес фактического проживания и подтвердите геолокацию.
  • Добавьте информацию о детях (при наличии).
  • Выберите карту "Поддержка" или откройте ее в одном из банков, участвующих в программе.
  • Укажите тип содействия и оставьте свои контактные данные.

Если ваша семья не подпадает под критерии для автоматических выплат из-за уровня доходов, наличия депозитов или иного жилья, советуем обратиться в местный Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или в управление социальной защиты по месту фактического проживания.

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