Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області передбачена для найбільш уразливих категорій населення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області буде доступною для українців поки що лише в одній з громад у регіоні, повідомляє Politeka.ner.

Про це анонсували у пресцентрі UNHCR в Telegram-каналі.

Жителі Кролевецької територіальної громади на Сумщині можуть отримати фінансову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області передбачена для найбільш уразливих категорій населення — внутрішньо переміщених осіб та осіб, які повернулися до рідного дому після вимушеної втечі.

Сума допомоги становить 10 800 гривень на кожного члена сім’ї, тобто по 3600 гривень щомісяця протягом трьох місяців.

Претендувати на грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області можуть родини, які відповідають критеріям вразливості, а саме:

мають сукупний дохід не вище 5400 гривень на одну особу;

є неповною сім’єю з неповнолітніми дітьми або особами похилого віку;

складаються з осіб літнього віку, які самостійно виховують дітей;

виховують або доглядають за людьми з інвалідністю чи тяжкими захворюваннями.

Обов’язковою умовою є те, що родина не повинна була отримувати міжнародну фінансову допомогу протягом останніх трьох місяців.

Зареєструватися на прийом у Кролевці можна лише за попереднім записом за телефоном: 063 182 68 38.

Дізнатися свій номер у черзі можливо також у будні дні з 9:00 до 16:00 за контактами пункту збору даних у місті Суми.

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