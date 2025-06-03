Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предусмотрено для наиболее уязвимых категорий населения.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области будет доступна для украинцев пока только в одной из общин в регионе, сообщает Politeka.ner.

Об этом анонсировали в пресс-центре UNHCR в Telegram-канале.

Жители Кролевецкой территориальной общины в Сумской области могут получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предусмотрена для наиболее уязвимых категорий населения — внутренне перемещенных и вернувшихся в родной дом после вынужденного побега.

Сумма пособия составляет 10 800 гривен на каждого члена семьи, то есть по 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев.

Претендовать на денежную помощь для пенсионеров в Сумской области могут семьи, отвечающие критериям уязвимости, а именно:

имеют совокупный доход не выше 5400 гривен на одного человека;

является неполной семьей с несовершеннолетними детьми или пожилыми лицами;

состоят из лиц пожилого возраста, самостоятельно воспитывающих детей;

воспитывают или ухаживают за людьми с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Обязательным условием является то, что семья не должна была получать международную финансовую поддержку за последние три месяца.

Зарегистрироваться на прием в Кролевце можно только по предварительной записи по телефону: 063 182 68 38.

Узнать свой номер в очереди можно также по будням с 9:00 до 16:00 по контактам пункта сбора данных в городе Сумы.

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