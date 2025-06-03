Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области будет доступна для украинцев пока только в одной из общин в регионе, сообщает Politeka.ner.
Об этом анонсировали в пресс-центре UNHCR в Telegram-канале.
Жители Кролевецкой территориальной общины в Сумской области могут получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предусмотрена для наиболее уязвимых категорий населения — внутренне перемещенных и вернувшихся в родной дом после вынужденного побега.
Сумма пособия составляет 10 800 гривен на каждого члена семьи, то есть по 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев.
Претендовать на денежную помощь для пенсионеров в Сумской области могут семьи, отвечающие критериям уязвимости, а именно:
- имеют совокупный доход не выше 5400 гривен на одного человека;
- является неполной семьей с несовершеннолетними детьми или пожилыми лицами;
- состоят из лиц пожилого возраста, самостоятельно воспитывающих детей;
- воспитывают или ухаживают за людьми с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.
Обязательным условием является то, что семья не должна была получать международную финансовую поддержку за последние три месяца.
Зарегистрироваться на прием в Кролевце можно только по предварительной записи по телефону: 063 182 68 38.
Узнать свой номер в очереди можно также по будням с 9:00 до 16:00 по контактам пункта сбора данных в городе Сумы.
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