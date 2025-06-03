Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області залежатиме від рішення НКРЕКУ та місцевої влади.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області може відбутися за новими правилами, які уряд пропонує впровадити для водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Йдеться про зміни до постанови №502, що регулює ціни під час воєнного стану. Відповідний проект ухвали розробило Міністерство розвитку громад, і наразі він перебуває на громадському обговоренні.

У документі уряд рекомендує місцевій владі не підвищувати тарифи для населення і залишити їх на рівні, чинному станом на 24 лютого 2022 року. Якщо рішення буде ухвалено, органи самоврядування зможуть компенсувати різницю між фактичним і економічно обґрунтованою ціною із місцевих бюджетів.

Водночас у пояснювальній записці наголошено: без такої компенсації підприємства можуть зазнавати збитків, що вплине на якість сервісу. Нововведення також передбачають можливість тимчасового призупинення інвестиційних програм у зонах бойових дій задля стабілізації роботи підприємств.

Наразі підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області залежатиме від рішення НКРЕКУ та місцевої влади, адже на воду та каналізацію загальний мораторій не поширюється. Отже, місцевим жителям варто готуватися до можливих змін.

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