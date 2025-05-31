Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області здійснюється автоматично на банківську картку.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається в рамках проекту ООН, проте важливо знати, чи впровадять зміни з 1 червня, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про це.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області від Всесвітньої продовольчої програми ООН надається з 2022 року. Її можуть отримати такі категорії населення:

пенсіонерам;

людям, які не мають права на пенсію;

особам з інвалідністю;

дітям з інвалідністю.

Учасники програми не повинні одночасно отримувати допомогу на проживання як внутрішньо переміщені особи або мати підтримку від інших міжнародних гуманітарних організацій.

Як працює програма:

Всесвітня продовольча програма (WFP) нараховує щомісячну доплату тим, чия соціальна виплата є меншою за встановлений базовий рівень у 3 250 грн. Наприклад, якщо особа отримує 2 500 грн, вона додатково одержує 750 грн допомоги. Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області здійснюється автоматично на банківську картку або через Укрпошту — тим самим способом, яким зазвичай нараховуються пенсії чи соцвиплати.

Що відомо про виплати з 1 червня 2025 року:

Станом на зараз офіційного підтвердження щодо продовження програми після травня 2025 року немає. Представники WFP поки що не надали остаточного рішення щодо змін з 1 червня.

Разом із тим, раніше подібні програми неодноразово продовжувалися — зазвичай наприкінці кожного місяця. Такі рішення ухвалюються на основі гуманітарної ситуації в країні, потреб населення та наявності фінансування від міжнародних партнерів.

Якщо складна ситуація збережеться, є шанси, що програма буде пролонгована й надалі. Утім, експерти радять не покладатися на автоматичне продовження. Громадянам варто уважно стежити за повідомленнями від Міністерства соціальної політики, перевіряти свою реєстрацію у списках Пенсійного фонду України та на офіційних ресурсах ООН в Україні.

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