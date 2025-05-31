Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области осуществляется автоматически на банковскую карту.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется в рамках проекта ООН, однако важно знать, введут ли изменения с 1 июня, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно об этом.

Денежное пособие для пенсионеров в Николаевской области от Всемирной продовольственной программы ООН предоставляется с 2022 года. Ее могут получить следующие категории населения:

пенсионерам;

людям, не имеющим права на пенсию;

лицам с инвалидностью;

детям с инвалидностью.

Участники проекта не должны одновременно получать пособия на жительство как внутренне перемещенные лица или иметь поддержку от других международных гуманитарных организаций.

Как работает:

Всемирная продовольственная программа (WFP) начисляет ежемесячную доплату тем, чья социальная выплата меньше установленного базового уровня в 3 250 грн. Например, если человек получает 2500 грн, он дополнительно получает 750 грн помощи. Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области осуществляется автоматически на банковскую карту или через Укрпочту — тем же способом, которым обычно начисляются пенсии или соцвыплаты.

Что известно о выплатах с 1 июня 2025 года:

По состоянию на сегодняшний день официального подтверждения о продлении программы после мая 2025 года нет. Представители WFP пока не предоставили окончательного решения об изменениях с 1 июня.

Вместе с тем ранее подобные проекты неоднократно продолжались — обычно в конце каждого месяца. Такие решения принимаются на основе гуманитарной ситуации в стране, потребностей населения и финансирования от международных партнеров.

Если сложная ситуация сохранится, есть шансы, что программа будет пролонгирована и дальше. Впрочем, эксперты советуют не полагаться на автоматическое продление. Гражданам следует внимательно следить за сообщениями от Министерства социальной политики, проверять свою регистрацию в списках Пенсионного фонда Украины и на официальных ресурсах ООН в Украине.

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