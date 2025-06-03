Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области будет зависеть от решения НКРЭКа и местных властей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области может произойти по новым правилам, которые правительство предлагает ввести для водоснабжения и водоотведения, сообщает Politeka.

Речь идет об изменениях к постановлению №502, регулирующему цены во время военного положения. Соответствующий проект определения разработало Министерство развития общин, и сейчас он находится на общественном обсуждении.

В документе правительство рекомендует местным властям не повышать тарифы для населения и оставить их на уровне, действующем на 24 февраля 2022 года. Если решение будет принято, органы самоуправления смогут компенсировать разницу между фактической и экономически обоснованной ценой местных бюджетов.

В то же время в пояснительной записке подчеркивается: без такой компенсации предприятия могут нести убытки, что повлияет на качество сервиса. Нововведения также предполагают возможность временной приостановки инвестиционных программ в зонах боевых действий для стабилизации работы предприятий.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области будет зависеть от решения НКРЭКа и местных властей, ведь на воду и канализацию общий мораторий не распространяется. Следовательно, местным жителям следует готовиться к возможным изменениям.

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