Робота для пенсіонерів у Дніпрі дає можливість людям поважного віку залишатися активними і забезпечувати собі більш комфортні умови життя.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає, що у місті дедалі частіше з'являються вакансії, де поважний вік не перешкода, а навпаки, цінується, повідомляє Politeka.

Як свідчать пропозиції на сайті jooble, роботодавці шукають відповідальних людей і готові платити гідну зарплату. Робота для пенсіонерів у Дніпрі сьогодні доступна в багатьох напрямах.

Наприклад, у медичному закладі відкрилася вакансія санітарки. Шукають людину, яка дбатиме про чистоту в кабінетах і надаватиме базову допомогу пацієнтам. Робочий графік зручний — доба через три, що дозволяє мати час на відпочинок. Оплата стабільна, від дванадцяти до п’ятнадцяти тисяч.

Ще один цікавий варіант — продавець у магазині косметики. Ця робота для пенсіонерів у Дніпрі підійде для тих, хто любить спілкування, цікавиться красою і має приємну зовнішність. Заробіток формується з фіксованої денної ставки у 300 грн і 5% від каси.

А ще працівники мають приємну перевагу — змогу купувати косметику зі знижкою до 50%. Графік узгоджується індивідуально, зазвичай два дні через два. Є і ще більш сучасні пропозиції.

У Vape shop шукають продавця-консультанта. Незважаючи на специфіку продукції, вакансія підходить людям будь-якого віку. Важливо бути охайним, привітним і відкритим до навчання. Графік повний, з дев’ятої ранку до пів на сьому вечора. Оплата — від 17 до 22 000.

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