Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі надає лише речі першої необхідності, а й психологічне відновлення, взаємодію та відчуття підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі та ще одній області надається в рамках відповідної програми, повідомляє Politeka.

Реєстрація вже відкрита, а взяти участь у програмі можуть як місцеві жителі, так і внутрішньо переміщені особи віком від 60 років. Програма охоплює не лише матеріальну, а й психологічну підтримку.

У межах проєкту доступні: групові та індивідуальні заняття для покращення емоційного стану, патронаж (немедичний), зустрічі за інтересами, психопросвітницькі заходи та індивідуальні консультації з психологом. Особливу увагу приділяють самотнім людям похилого віку, пенсіонерам із хронічними захворюваннями чи інвалідністю, а також парам, які не мають підтримки родичів.

Для участі в програмі потрібно зареєструватися за телефоном Центру підтримки людей похилого віку: +380 (67) 161 71 93. Гуманітарне забезпечення доступне також тим, хто не може записатися самостійно, але потребує участі у проєкті.

Ця ініціатива — можливість для людей літнього віку отримати турботу, увагу та необхідну допомогу в умовах нестабільності. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпрі — це не лише про речі першої необхідності, а й про психологічне відновлення, взаємодію та відчуття підтримки.

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