Відключення газу в Дніпрі пов’язано з вимогами Правил технічної експлуатації систем газопостачання.

Відключення газу в Дніпрі відбудеться через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба компанії «Газмережі».

Зокрема, 30 травня без газопостачання залишаться будинки за адресами: вул. Виконкомівська, 13; вул. Квартальна, 20; вул. Гончара, 21. Відновлення газопостачання буде здійснене після завершення робіт. Споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газорозподільної компанії в кожне газифіковане приміщення.

Це пов’язано з вимогами Правил технічної експлуатації систем газопостачання (ПТЕСГ), які передбачають зовнішній огляд і опресовування газопроводів повітрям перед пуском газу після ремонту. Пуск блакитного палива без таких процедур заборонений.

Нагадуємо, що всі роботи з модернізації та реконструкції газорозподільної системи фінансуються за рахунок тарифу на розподіл. Вчасна оплата послуг з доставки блакитного палива дозволяє проводити необхідні ремонти у встановлені терміни.

Побутові споживачі Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» мають сплачувати за розподіл щомісяця до 20 числа. Реквізити для оплати: код ЄДРПОУ 45087207, рахунок UA463054820000026037301034216 в АТ «Ощадбанк». У призначенні платежу слід вказувати ПІБ, особовий рахунок (починається на 0310) та адресу.

Ця інформація важлива для всіх мешканців, яких зачепить відключення газу в Дніпрі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: де гарантовано надають прихисток.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: до якого стрибка цін готуватися покупцям.

Як повідомляла Politeka, Новий графік поїздів у Дніпрі: на які зміни очікувати пасажирам.