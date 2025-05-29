"Укрзалізниця" час від часу встановлює новий графік поїздів, у тому числі, в Дніпрі, тож розповідаємо, чого очікувати цього разу.

Залізнична компанія оголосила про новий графік поїздів в Дніпрі і тимчасово запускає додатковий пасажирський склад, який курсуватиме лише в пікові дні, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба "Укрзалізниці", ця новина точно стане в пригоді тим, хто планує подорож у червні. Новий графік поїздів в Дніпрі передбачає, що №220/219, який з'єднує Київ та наш облцентр, курсуватиме в окремі дні.

Йдеться про 6, 8 і 13 червня. Усі ці дні припадають на період підвищеного попиту, тож компанія вирішила підсилити напрямок додатковим складом. Квитки на №220/219 вже можна купити. На 8 червня, наприклад, квиток у вагон класу люкс обійдеться трохи більше ніж у дві тисячі гривень.

Як пояснюють в "Укрзалізниці", тимчасові рейси запускаються саме тоді, коли пасажиропотік значно зростає. Причини можуть бути різні. Це і шкільні канікули, і початок літнього сезону, і поїздки у відпустки. Усі ці фактори формують підвищений попит, і саме під нього формують новий графік поїздів в Дніпрі.

Що стосується самого маршруту, то з Києва люди можуть вирушити о 13:25, а прибути на кінцеву - о 20:32. У зворотному напрямку, відправлення вранці, причому 6 і 8 числа це буде о 08:23, а 13-го трохи пізніше – о 08:36. У столиці пасажири будуть відповідно о 16:17 та 15:31.

Купити квитки можна будь-яким зручним способом: через мобільний застосунок, на офіційному сайті компанії або у касах вокзалів.

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