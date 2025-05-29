"Укрзализныця" время от времени устанавливает новый график поездов, в том числе, в Днепре, поэтому рассказываем, чего ожидать в этот раз.

Железнодорожная компания объявила о новом графике поездов в Днепре и временно запускает дополнительный пассажирский состав, который будет курсировать только в пиковые дни, сообщает Politeka.

Как информирует прессслужба "Укрзализныци", эта новость точно пригодится тем, кто планирует путешествие в июне. Новый график поездов в Днепре предполагает, что №220/219, соединяющий Киев и наш облцентр, будет курсировать в отдельные дни.

Речь идет о 6, 8 и 13 июня. Все эти дни приходятся на период повышенного спроса, поэтому компания решила усилить направление дополнительным составом. Билеты на №220/219 можно купить. На 8 июня, например, билет в вагон класса люкс обойдется чуть больше двух тысяч гривен.

Как объясняют в "Укрзализныце", временные рейсы запускаются именно тогда, когда пассажиропоток значительно растет. Причины могут быть разные. Это и школьные каникулы, и начало летнего сезона, и поездки в отпуск. Все эти факторы формируют повышенный спрос и именно под него формируют новый график поездов в Днепре.

Что касается самого маршрута, то из Киева люди могут отправиться в 13:25, а прибыть на конечную - в 20:32 .

Купить билеты можно любым удобным способом: через мобильное приложение, на официальном сайте компании или в кассах вокзалов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: где гарантированно предоставляют убежище.

Також Politeka написала, Подорожание хлеба в Днепре: к какому скачку цен готовиться покупателям.

Как сообщала Politeka, Новый график поездов в Днепре: каких изменений ждать пассажирам.