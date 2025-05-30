Отключение газа в Днепре произойдет из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба компании « Газсети ».

В частности, 30 мая без газоснабжения останутся дома по адресу ул. Исполкомовская, 13; ул. Квартальная, 20; ул. Гончара, 21. Возобновление газоснабжения будет осуществлено после завершения работ. Потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газораспределительной компании в каждое газифицированное помещение.

Это связано с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения (ПТЭСГ), которые предусматривают внешний осмотр и опрессовку газопроводов воздухом перед пуском газа после ремонта. Пуск голубого топлива без таких процедур запрещен.

Напомним, что все работы по модернизации и реконструкции газораспределительной системы финансируются за счет тарифа на распределение. Временная оплата услуг по доставке голубого топлива позволяет производить необходимые ремонты в установленные сроки.

Бытовые потребители Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» должны платить за распределение ежемесячно до 20 числа. Реквизиты для оплаты: код ЕГРПОУ 45087207, счет UA463054820000026037301034216 в АО «Ощадбанк». В назначении платежа следует указывать ФИО, лицевой счет (начинается на 0310) и адрес.

Эта информация важна для всех жителей, которых коснется отключения газа в Днепре.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: где гарантированно предоставляют убежище.

Також Politeka написала, Подорожание хлеба в Днепре: к какому скачку цен готовиться покупателям.

Как сообщала Politeka, Новый график поездов в Днепре: каких изменений ждать пассажирам.