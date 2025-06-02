Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляет только вещи первой необходимости, но и психологическое восстановление, взаимодействие и ощущения поддержки.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре и другой области предоставляется в рамках соответствующей программы, сообщает Politeka.

Регистрация уже открыта, а принять участие в программе могут как местные жители, так и внутренне перемещенные в возрасте от 60 лет. Программа включает не только материальную, но и психологическую поддержку.

В рамках проекта доступны: групповые и индивидуальные занятия по улучшению эмоционального состояния, патронаж (немедицинский), встречи по интересам, психопросветительские мероприятия и индивидуальные консультации с психологом. Особое внимание уделяют одиноким пожилым людям, пенсионерам с хроническими заболеваниями или инвалидностью, а также парам, не имеющим поддержки родственников.

Для участия в программе нужно зарегистрироваться по телефону Центра поддержки пожилых людей: +380 (67) 161 71 93. Гуманитарное обеспечение доступно также тем, кто не может записаться самостоятельно, но нуждается в участии в проекте.

Эта инициатива – возможность для людей пожилого возраста получить заботу, внимание и необходимую помощь в условиях нестабильности. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре — это не только вещи первой необходимости, но и психологическое восстановление, взаимодействие и ощущения поддержки.

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