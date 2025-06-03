Работа для пенсионеров в Днепре предполагает, что в городе все чаще появляются вакансии, где почтенный возраст не помеха, а наоборот, ценится, сообщает Politeka.
Как свидетельствуют предложения на сайте jooble, работодатели ищут ответственных людей и готовы платить достойную зарплату. Работа для пенсионеров в Днепре сегодня доступна по многим направлениям.
К примеру, в медицинском заведении открылась вакансия санитарки. Ищут человека, который будет заботиться о чистоте в кабинетах и будет оказывать базовую помощь пациентам. Рабочий график удобен – сутки через три, что позволяет иметь время на отдых. Оплата стабильна от двенадцати до пятнадцати тысяч.
Еще один интересный вариант – продавец в магазине косметики. Эта работа для пенсионеров в Днепре подойдет для тех, кто любит общение, интересуется красотой и имеет приятный облик. Заработок формируется из фиксированной дневной ставки в 300 грн и 5% от кассы.
А еще у работников приятное преимущество — возможность покупать косметику со скидкой до 50%. График согласовывается индивидуально, обычно через два дня через два. Есть и еще более современные предложения.
В Vape shop ищут продавца-консультанта. Несмотря на специфику продукции, вакансия подходит людям всех возрастов. Важно быть аккуратным, приветливым и открытым к обучению. График полон, с девяти утра до половины седьмого вечера. Оплата – от 17 до 22 000.
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