Новий графік транспорту в Ужгороді покликаний оптимізувати перевезення і враховувати потреби пасажирів.

Українцям оголосили про новий графік транспорту в Ужгороді на маршруті №9, повідомляє Politeka.

З 31 травня 2025 року, за інформацією КП «Ужгородський муніципальний транспорт», змінюється розклад руху на маршруті, що сполучає вул. Івана Котляревського з Речовим ринком через залізничний вокзал.

Новий графік розроблено з урахуванням звернень пасажирів, щоб покращити зручність перевезень.

Рух автобусів відбуватиметься за буднями (понеділок–п’ятниця) і вихідними (субота–неділя) з ранку до вечора. Відправлення заплановані з різних точок маршруту, зокрема з вул. Івана Котляревського, площі Корятовича, Автовокзалу та Речового ринку. Графік передбачає регулярні інтервали для забезпечення комфортного перевезення містян.

Цей новий графік транспорту в Ужгороді покликаний оптимізувати перевезення і враховувати потреби пасажирів. КП наголошує на важливості ознайомлення з оновленим розкладом для уникнення незручностей.

Водіїв та пасажирів просять враховувати зміни при плануванні своїх поїздок і слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах міста.