Новый график транспорта в Ужгороде призван оптимизировать перевозку и учитывать потребности пассажиров.

Украинцам объявили о новом графике транспорта в Ужгороде по маршруту №9, сообщает Politeka.

С 31 мая 2025 года, по информации КП «Ужгородский муниципальный транспорт», меняется расписание движения на сообщающем маршруте ул. Ивана Котляревского с вещевым рынком через железнодорожный вокзал.

Новый график разработан с учетом обращений пассажиров для улучшения удобства перевозок.

Движение автобусов будет происходить по будням (понедельник-пятница) и выходным (суббота-воскресенье) с утра до вечера. Отправления запланированы с разных точек маршрута, в том числе с ул. Ивана Котляревского, площади Корятовича, Автовокзала и Вещевого рынка. График подразумевает регулярные интервалы для обеспечения комфортной перевозки горожан.

Этот новый график транспорта в Ужгороде призван оптимизировать перевозку и учитывать потребности пассажиров. КП отмечает важность ознакомления с обновленным расписанием во избежание неудобств.

Водителей и пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок и следить за обновлениями на официальных ресурсах города.