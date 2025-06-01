Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Одеській області є частиною планових заходів, спрямованих на покращення якості та стабільності енергопостачання.

У рамках планових робіт з обслуговування електромереж АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" здійснюватиме відключення світла на тиждень 2-8 червня в Одеській області, повідомляє Politeka.

Зокрема йдеться про Чорноморську міську територіальну громаду.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах буде проведено профілактичні роботи.

У зв’язку з цим 2 червня 2025 року з 08:00 до 17:00 буде тимчасово припинено електропостачання у місті Чорноморськ. Знеструмлення торкнеться жителів вулиць 6 Лінія та 8 Лінія.

Споживачам радять заздалегідь підготуватися до відключення: зарядити необхідні пристрої, подбати про джерела резервного живлення та, за можливості, перенести важливі справи на інший час.

У разі виникнення додаткових питань звертайтесь до кол-центру компанії за телефонами: (048) 705 90 90 (для стаціонарних), або (068) 705 90 90, (095) 705 90 90, (073) 705 90 90 (для мобільних), або на e-mail: center@oblenergo.odessa.ua.

Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Одеській області є частиною планових заходів, спрямованих на покращення якості та стабільності енергопостачання.

Жителів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей заради стабільного електропостачання в майбутньому.

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