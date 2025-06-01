Отключение света в неделю 2-8 июня в Одесской области является частью плановых мероприятий, направленных на улучшение качества и стабильности энергоснабжения.

В рамках плановых работ по обслуживанию электросетей АО "ДТЭК Одесские Электросети" будет производить отключение света на неделю 2-8 июня в Одесской области, сообщает Politeka.

В частности, речь идет о Черноморской городской территориальной общине.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проведены профилактические работы.

В связи с этим 2 июня 2025 с 08:00 до 17:00 будет временно прекращено электроснабжение в городе Черноморск. Обесточивание коснется жителей улиц 6 Линия и 8 Линия.

Потребителям советуют заранее подготовиться к отключению: зарядить необходимые устройства, позаботиться об источниках резервного питания и, по возможности, перенести важные дела на другое время.

В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь в колл-центр компании по телефонам: (048) 705 90 90 (для стационарных), или (068) 705 90 90, (095) 705 90 90, (073) 705 90 90 (для мобильных), или на . .

Отключение света в неделю 2-8 июня в Одесской области является частью плановых мероприятий, направленных на улучшение качества и стабильности энергоснабжения.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам ради стабильного электроснабжения в будущем.

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