Місцеві мешканці поважного віку розуміють, що робота для пенсіонерів в Одесі дозволяє їм залишатися в русі та отримувати додаткові кошти.

Робота для пенсіонерів в Одесі вже не звучить як щось рідкісне і неможливе, адже з'являється все більше таких пропозицій, повідомляє Poiteka.

Як видно із оголошень на платформі OLX, це реальна частина міського ринку праці. До прикладу, водіям у місті точно є де себе реалізувати. «Нова пошта» шукає таку людину для розвезення посилок по обсцентру. Машина надається, маршрут усталений, а оплата погодинна.

Працювати доведеться по 12 годин, але вихідні можна узгоджувати індивідуально. Ця робота для пенсіонерів в Одесі передбачає щомісячну оплату в рамках від 15 до 25 тисяч гривень.

Є й більш високооплачувані варіанти. Наприклад, компанії, які займаються вантажними перевезеннями в Україні та за її межами, активно шукають водіїв з категоріями С або СЕ. Заробітки тут значно вищі, але й вимоги відповідні. Платити обіцяють від 30 000 до 80 000.

А от для тих, хто шукає щось спокійніше, підійде робота для пенсіонерів в Одесі продавцем у кіосках. Обов’язки прості, а колектив зазвичай невеликий. Тут важлива акуратність, чесність і витримка. Графік можна узгоджувати, а якщо працювати з напарницею, то й розклад легко налаштувати під себе.

Заробітна плата фіксована, з відсотками від продажу, але нижче 5 400 не опускається. Але тут можна заробляти і до 10 тисяч, головне бути стараннним та активним.

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