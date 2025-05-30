Местные пожилые люди понимают, что работа для пенсионеров в Одессе позволяет им оставаться в движении и получать дополнительные средства.

Работа для пенсионеров в Одессе уже не звучит как нечто редкое и невозможное, ведь появляется все больше таких предложений, сообщает Poiteka.

Как видно из объявлений на платформе OLX, это реальная часть городского рынка труда. К примеру, водителям в городе точно есть, где себя реализовать. «Новая почта» ищет такого человека для развоза посылок по обцентру. Машина предоставляется, маршрут установлен, а оплата почасовая.

Работать придется по 12 часов, но выходные можно согласовывать индивидуально. Эта работа для пенсионеров в Одессе предусматривает ежемесячную оплату в рамках от 15 до 25 тысяч гривен.

Есть и более высокооплачиваемые варианты. К примеру, компании, занимающиеся грузовыми перевозками в Украине и за ее пределами, активно ищут водителей с категориями С или СЭ. Заработки здесь значительно выше, но и соответствующие требования. Платить обещают от 30000 до 80000.

А вот для тех, кто ищет что-то более спокойное, подойдет работа для пенсионеров в Одессе продавцом в киосках. Обязанности простые, а коллектив обычно невелик.

Заработная плата фиксированная, с процентами от продаж, но ниже 5 400 не опускается. Но здесь можно зарабатывать и до 10 тысяч, главное быть усердным и активным.

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