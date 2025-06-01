Місцеві мешканці вже можуть переглянути графік відключення води на тиждень з 2 по 8 червня у Києві, тож розповідаємо всі деталі.

Відключення води на тиждень з 2 по 8 червня у Києві вже торкнулося частини будинків у Святошинському, Дарницькому та Деснянському районах, повідомляє Politeka.

Згідно з графіком комунальних служб, у столиці стартував новий етап гідравлічних випробувань, що передбачає тимчасові незручності для мешканців. Відключення води на тиждень з 2 по 8 червня у Києві залишать багатьох без гарячого душу.

На вулиці Анатолія Петрицького, 12, 15, 17А, 19, 21, 23 і 23А, гаряче водопостачання обіцяють повернути 21 числа. У Дарницькому районі, зокрема на Здолбунівській, 1 до 11Б та Сортувальній, 2 та 4, відновлення планується 18-го.

А на вулиці Будівельників, 10, мешканці зможуть знову користуватися теплим душем вже всередині місяця. А якщо говорити про інші райони столиці, то в Голосіївському обмеження скасують 11 числа; в Оболонському (Лісова і Квітки Цісик) - 14-го; а в Святошинському (Депутатська та Львівська) - не раніше 25-го.

Комунальники нагадують, що гідравлічні випробування є стандартною практикою в підготовці до зими. Вони допомагають вчасно виявити слабкі місця у тепломережах, щоб уникнути аварій, коли почнуться морози. Зазвичай ці заходи тривають від 7 до 14 днів.

Тож місцевим радять заздалегідь підготуватися до відключення води на тиждень з 2 по 8 червня у Києві і знайти варіанти, як на цей час обійтися без теплого водопостачання.

Останні новини:

Нагадаємо, Робота для пенсіонерів в Києві: роботодавці дадуть проживання та заплатять від 25 тисяч, перелік привабливих вакансій.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів: кому готові платити 20 тисяч в місяць

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду: з травня ціни поповзуть вгору.