Местные жители уже могут просмотреть график отключения воды на неделю со 2 по 8 июня в Киеве, поэтому рассказываем все детали.

Отключение воды на неделю со 2 по 8 июня в Киеве уже коснулось части домов в Святошинском, Дарницком и Деснянском районах, сообщает Politeka.

Согласно графику коммунальных служб, в столице стартовал новый этап гидравлических испытаний, предусматривающий временные неудобства жителей. Отключение воды в неделю со 2 по 8 июня в Киеве оставят многих без горячего душа.

На улице Анатолия Петрицкого, 12, 15, 17А, 19, 21, 23 и 23А, горячее водоснабжение обещают вернуть 21 числа. В Дарницком районе, в том числе на Здолбуновской, 1 до 11Б и Сортировочной, 2 и 4, восстановление планируется 18-го.

А на улице Строителей, 10, жители смогут снова пользоваться теплым душем уже в середине месяца. А если говорить о других районах столицы, то в Голосеевском ограничении отменят 11 числа; в Оболонском (Лесная и Цветы Цисык) – 14-го; а в Святошинском (Депутатская и Львовская) – не раньше 25-го.

Коммунальщики напоминают, что гидравлические испытания являются стандартной практикой в ​​подготовке к зиме. Они помогают вовремя обнаружить слабые места в теплосетях, чтобы избежать аварий, когда начнутся морозы. Обычно эти мероприятия длятся от 7 до 14 дней.

Так что местным советуют заранее подготовиться к отключению воды на неделю со 2 по 8 июня в Киеве и найти варианты, как на это время обойтись без теплого водоснабжения.

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