Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Полтавській області в довгостроковій перспективі забезпечать стабільність електропостачання на території громади і області загалом.

Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Полтавській області відбудуться через планові ремонтні роботи у Скороходівській громаді та навколишніх селах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Скороходівської громади.

2.06 електропостачання буде тимчасово припинене з 08:00 до 20:00 за адресами у смт Скороходове, смт Чутове, селах Нова Знам’янка, Петрівка, Піщане, Вільна Терешківка, Потоки, Филенкове, Білецьківка, Бурти, Маламівка, а також у місті Кременчук. Роботи включатимуть очищення трас повітряних ліній, перевірку та заміну обладнання.

3 червня заплановані додаткові відключення у тих же населених пунктах, зокрема у смт Чутове, Підгірному та селищі Скороходове. Перерви в електропостачанні триватимуть у різні проміжки з 08:00 до 20:00.

АТ «Полтаваобленерго» просить мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, наголошуючи, що ці заходи спрямовані на підвищення надійності енергопостачання регіону. Детальний перелік адрес та час відключень можна знайти на офіційному сайті компанії або у контакт-центрі.

Підготовка до літнього сезону вимагає таких планових робіт, які в довгостроковій перспективі забезпечать стабільність електропостачання на території громади і області загалом.

Повний перелік адрес, яких торкнеться відключення світла на тиждень 2-8 червня в Полтавській області, можна переглянути на сайті громади.

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