Українців, які живуть в Полтавській області, цікавить чи буде підвищення тарифу на газ з 1 червня.

Тариф на газ з 1 червня залишатиметься незмінним для споживачів "Нафтогазу" у Полтавській області, повідомляє Politeka.

Як інформує компанія, вартість природного газу для населення залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Нафтогаз продовжила дію тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року, тому ціни для користувачів не зміняться у червні.

Окрім основного тарифу, українці сплачують окремо за доставку газу. Вартість доставки встановлюється щорічно 1 січня і залежить від регіону та газорозподільної компанії.

Для прикладу, у Полтавській області ціни на доставку варіюються від 0,552 грн/м³ у Кременчуці до 2,388 грн/м³ у Лубнах і Гадячі. Сплата за доставку здійснюється незалежно від фактичного споживання, якщо житло підключене до мережі.

Щоб уникнути цих платежів, споживачі можуть офіційно від’єднатися від газової мережі, розірвавши договір із оператором і отримавши акт про припинення постачання. Якщо ж компанія відмовляється це зробити, можна звернутися до НКРЕКП зі скаргою.

У Полтавській області у травні 2025 року особливих змін на ринку газу для населення не відбулося. Тариф на газ з 1 червня теж залишиться стабільним. Тож українцям, які проживають у цьому регіоні, не варто хвилюватися.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.